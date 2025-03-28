Bayram sevinci acıya dönüşmesin

Bayram tatili, sevdiklerle kucaklaşmanın ve mutluluğun zamanı olması gerekirken, yollardaki dikkatsizlik ve hız tutkusu her yıl binlerce aileye acı getiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek "Günde ortalama 642 kaza. Kabul edilebilir bir rakam mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Son beş yılda bayram yolculuklarında 1656 kişinin hayatını kaybettiğini, 97 bin 946 kişinin ise yaralandığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin ölümcül sonuçlarına vurgu yaptı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyor.