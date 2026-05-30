Haberler Yaşam Haberleri Bayram sevinci yasa dönüştü: 2 arkadaş kazada can verdi
Giriş Tarihi: 30.05.2026 10:54

Bayram sevinci yasa dönüştü: 2 arkadaş kazada can verdi

Isparta'da bayram ziyaretinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu sürücü Hasan Karabulut (27) ile yolcu konumundaki İsmail Aktaş (28) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Bayram sevinci yasa dönüştü: 2 arkadaş kazada can verdi
  • ABONE OL

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükhacılar köyü yolunda yaşandı. Bayram ziyareti dönüşü Hasan Karabulut'un kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İsmail Aktaş

BİR KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Karabulut'un öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan İsmail Aktaş, Mustafa Kocabaş ve Osman Fişne kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Kocabaş ve Fişne'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Karabulut'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. İki kişinin hayatın kaybettiği kazanın ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Hasan Karabulut

#ISPARTA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram sevinci yasa dönüştü: 2 arkadaş kazada can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA