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Giriş Tarihi: 29.3.2025 14:39 Son Güncelleme: 29.3.2025 14:48

Bayram sevincine gölge düşmesin: Yollar kavuşturmak için var, ayırmak için değil: 744 can gitti

Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken milyonlarca vatandaş yola çıkmaya hazırlanıyor, ancak son iki yılda sadece bayram tatillerinde 744 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. En büyük can kaybı nedeni 375 ölümle aşırı hız olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil” diyerek sürücülere kritik uyarılarda bulundu. İçişleri Bakanlığı, benzer acıların yaşanmaması için denetimleri en üst seviyeye çıkardı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bayram sevincine gölge düşmesin: Yollar kavuşturmak için var, ayırmak için değil: 744 can gitti

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca vatandaşın yollara çıkması beklenirken, İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkardı. Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için özel denetim mekanizmaları devreye alındı.

SON İKİ YILDA 744 CAN KAYBI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki yıldaki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde 744 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. En fazla ölüme sebep olan ihlallerin başında aşırı hız geliyor. Son iki yılda aşırı hız nedeniyle 375 kişi hayatını kaybetti. Şerit ihlalleri 177, geçiş öncesi ihlaller 63, arkadan çarpma 55, dönüş kurallarına uymama 22, kırmızı ışık ihlalleri ise 19 can aldı. Diğer çeşitli ihlaller nedeniyle de 33 kişi yaşamını yitirdi. Bazı kazaların birden fazla kural ihlalinin birleşmesiyle meydana geldiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, bayramın hüzne dönüşmemesi için sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.

BAYRAM SEVİNCİNE ACI KARIŞMASIN

"Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" diyen Yerlikaya, bayram boyunca polis ve jandarma ekiplerinin sahada olacağını, hız sınırlarına ve emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

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Bayram sevincine gölge düşmesin: Yollar kavuşturmak için var, ayırmak için değil: 744 can gitti
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