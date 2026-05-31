Bayram sonrası okul alarmı

Kurban Bayramı tatilinde geç yatılan geceler, uzayan ekran süreleri, şehir dışı ziyaretleri ve "bugünlük idare etsin" anlayışı çocukların günlük düzenini değiştirdi. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda birkaç günlük rutin değişikliği bile okul dönüşünde dikkat çekici davranışlara yol açabiliyor. Uzmanlara göre çocuklarda görülen en yaygın durum "mikro tatil rehaveti". Çocuk kısa süreli tatili bile uzun yaz tatili gibi algılıyor. Bu nedenle bazı çocuklar sabah uyanmak istemiyor, okula gitmeyi reddediyor, Bazıları ise sınıfta dalgınlık ve isteksizlik yaşıyor.

BAYRAMDA HERKES ONU EĞLENDİRDİ

Kalabalık aile ziyaretleri sonrası çocukların yeniden sınıf düzenine dönmesi kolay olmuyor. Çünkü bayram boyunca çocuk çoğu evde ilginin merkezine yerleşiyor. Sürekli sohbet edilen, oyun oynanan, istediği yiyeceğe ulaşan çocuk için ertesi gün yeniden kuralları olan okula dönmek ani bir geçiş hissi yaratabiliyor. Bu süreçte özellikle okul öncesi çağındaki çocuklarda "anneye yapışma", sınıfa girmek istememe, ağlama ya da mide ağrısı gibi şikâyetler görülebiliyor. İlkokul öğrencilerinde ise unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve ödevlere karşı isteksizlik öne çıkıyor.

KRİZLER SABAH YAŞANIYOR

Okula dönüşün en kritik anı genellikle sabah saatleri oluyor. Tatilde geç yatıp geç kalkan çocuklarda biyolojik saat kaydığı için ilk günlerde sinirlilik, huysuzluk ve ağlama krizleri daha sık yaşanabiliyor. Velilerin en sık yaptığı hatalardan biri ise dönüş akşamı çocukları erkenden uyumaya zorlamak. Ancak birkaç günde bozulan uyku düzeni tek gecede düzelmiyor. Bu durum çocukta daha fazla stres yaratabiliyor. İlk günlerde çocuklardan "eski performanslarını" göstermelerini beklemek de süreci zorlaştırabiliyor. Birkaç günlük uyum sürecinin normal olduğu belirtiliyor.

UYUM İÇİN KÜÇÜK RUTİNLER YAPIN

İlk gün yoğun kurs, alışveriş ya da ekstra program yapmayın. Özellikle çalışan ebeveynlerde "her şeye aynı anda yetişme" baskısı daha yoğun hissediliyor. Bu nedenle dönüş gününü mümkün olduğunca sade geçirmek öneriliyor.

Çocukların okula dönüşünü kolaylaştıran en etkili yöntemlerden biri küçük rutinler oluşturmak. Akşam birlikte çanta hazırlamak, ertesi günün kıyafetini seçmek ya da okul sonrası kısa bir yürüyüş planlamak çocukta güven hissini artırabilir.

Dönüş gününde "Bugün okul nasıldı?" yerine daha somut sorular sormak iletişimi kolaylaştırabiliyor. "Bugün seni en çok güldüren şey neydi?" ya da "Teneffüste ne oynadınız?" gibi sorular çocukların duygularını daha rahat anlatmasını sağlıyor.

İlk 48 saatte çocukların davranışlarında geçici değişimler görülmesi normal kabul ediliyor. Çoğu öğrenci birkaç gün içinde yeniden okul ritmine uyum sağlıyor.