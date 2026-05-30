Bayram tatili dönüşleri başladı! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı

Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunun ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na ulaştı. Otogarın yolcu indirme ve peronlar bölümünde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar eşyalarıyla birlikte çıkış noktalarına yöneldi.
Bazı vatandaşlar bayramın güzel geçtiğini ve aileleriyle vakit geçirme fırsatı bulduklarını belirtirken, dönüş yolculuğunda genel olarak ciddi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Otogar çevresinde trafik yoğunluğu zaman zaman artarken, güvenlik ve zabıta ekipleri bölgede denetimlerini sürdürdü. İstanbul'a gelen Doğukan Atuçuran "Valla bayram çok yoğundu. Döndükten sonra bir gün dinlenebildim, ardından koşturmaca başladı. Kurban işleriyle uğraştık, etleri hazırladık, kıyma çektirdik. Küçükler olunca bayram harçlığı için para çekmek de ayrı bir telaş oldu. Bankamatiklerde yoğunluk vardı, bazen para bulamadık, beklemek zorunda kaldık. Yorucu geçti ama bayramın bereketini ve güzelliğini yaşadık" dedi. Bayram tatilinin Pazar günü sona erecek olmasıyla birlikte İstanbul'a dönüşlerin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
Kurban Bayramının son gününde, tatilini İstanbul dışında geçirenler ve tatil için megakente gelen yerli ve yabancı turistler, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Uçuş seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı bilgisine ulaşılırken, 31 Mayıs Pazar günü planlanan bin 748 sefer ile İstanbul Havalimanın 289 bin yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili boyunca, uçuş sayısı ve beklenen yolcu sayısı bakımından, İGA'da yeni bir rekor olması ön görülüyor.
"GEZMEDİĞİMİZ YERLERİ GEZDİK"
Bayram tatilini ailecek memleketi Mersin'de geçirdiklerini belirten Hikmet Göçer, "Biz Mersin'den geldik. Mersin'de büyükannemizin yanına gittik. Güzel geçti. Kızım, babaannesiyle, halalarıyla zaman geçirdi. Memleketimizi özlemişiz, orada biraz zaman geçirdik. Gezmediğimiz yerleri gezdik. Uzun zamandır özlemiştik" şeklinde konuştu.
Bayramı memleketi Van'da geçirdiğini söyleyen Dilan Akın ise, "Bayramda memleketim Van'daydım. Bayram için gitmiştim, şu an buradayım. Birkaç gün burada kaldıktan sonra okuduğum şehre döneceğim" dedi.