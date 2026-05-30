Bayram tatili dönüşleri başladı! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı

Bazı vatandaşlar bayramın güzel geçtiğini ve aileleriyle vakit geçirme fırsatı bulduklarını belirtirken, dönüş yolculuğunda genel olarak ciddi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Otogar çevresinde trafik yoğunluğu zaman zaman artarken, güvenlik ve zabıta ekipleri bölgede denetimlerini sürdürdü. İstanbul'a gelen Doğukan Atuçuran "Valla bayram çok yoğundu. Döndükten sonra bir gün dinlenebildim, ardından koşturmaca başladı. Kurban işleriyle uğraştık, etleri hazırladık, kıyma çektirdik. Küçükler olunca bayram harçlığı için para çekmek de ayrı bir telaş oldu. Bankamatiklerde yoğunluk vardı, bazen para bulamadık, beklemek zorunda kaldık. Yorucu geçti ama bayramın bereketini ve güzelliğini yaşadık" dedi. Bayram tatilinin Pazar günü sona erecek olmasıyla birlikte İstanbul'a dönüşlerin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.