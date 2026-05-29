Haberler Yaşam Haberleri Bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu başladı
Giriş Tarihi: 29.05.2026 23:42

Bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda özellikle Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde yoğun trafik oluştu. Zaman zaman araç kuyrukları kilometrelerce uzarken bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu başladı
  • ABONE OL

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli, 7 ana ışıklı kavşakta yoğunluğu azaltmak için görev yapıyor. Trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yoluna çıkan sürücüler nedeniyle Tekirdağ genelinde trafik yoğunluğu artarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ana arterlerde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri gerektiğini belirtti. Trafik yoğunluğunun hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TEKİRDAĞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA