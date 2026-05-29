Bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu başladı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli, 7 ana ışıklı kavşakta yoğunluğu azaltmak için görev yapıyor. Trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yoluna çıkan sürücüler nedeniyle Tekirdağ genelinde trafik yoğunluğu artarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ana arterlerde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri gerektiğini belirtti. Trafik yoğunluğunun hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

