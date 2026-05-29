Haberler Yaşam Haberleri Bayram yolu faciası: 2 ölü, 7 yaralı
Giriş Tarihi: 29.05.2026 14:50

Kırıkkale’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçların bulunduğu kaza yerinde ekipler adeta zamanla yarıştı.

Feci kaza, Karakeçili ilçesinde "Tadım Kavşağı" olarak bilinen güzergahta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen otomobille çarpışan araçlar büyük hasar aldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#KIRIKKALE #ANKARA

