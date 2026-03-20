Bayram yolu kana bulandı: 1 ölü, 2 yaralı

İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, 18 yaşındaki sürücü İmran S'nin kullandığı 48 RG 073 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan otomobil, yol kenarında bir mobilya mağazasının reklam panosunu taşıyan beton direğe çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Kurtarma ve Sağlık ekipleri ile birlikte polis sevk edildi.

Hurdaya dönen ve içinde 3 kişinin bulunduğu araçta sıkışan yaralılar, kurtarma ekiplerinin çabalarıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılardan 20 yaşındaki Aslan D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İmran S ve araçtaki diğer yolcu 19 yaşındaki Mert C, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.