Bayram yolunda feci kaza

Giriş Tarihi: 22.03.2026

Ankara-Eskişehir karayolunda, Polatlı-Sivrihisar sınırında meydana gelen trafik kazası faciaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Cemalettin Gencer yönetimindeki otomobil, Isparta'dan Ankara istikametine seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Cemalettin Gencer ile eşi Hanife Gencer, oğlu Emir Gencer ve kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz araçtan savruldu. Kazada, Cemalettin Gencer ve Kadriye Özdalmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

