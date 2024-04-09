Bayram yolunu alevler sardı... Yolcu otobüsü yandı 16 kişi yaralandı

Kocaeli'den İzmir'e gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde yanmaya başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler tüm otobüsü sarmaya başladı. Otobüs şoförü Mürsel Duran aracı hemen sağ şeride çekerek kapıları açtı. Otobüste bulunan 39 yolcuyu hızla aracı terk etti. Yanan otobüs kısa sürede alev topuna döndü.

TÜNELE KAÇAN 16 YOLCU DUMANDAN ETKİLENDİ

Otobüsten son anda inerek canlarını kurtaran yolculardan bazıları tünele doğru kaçtı. Otobüsten çıkan dumanlar rüzgarın etkisiyle tünel içine girince yolcular zor anlar yaşadı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin adeta yuttuğu yolcu otobüsü ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yolculara müdahale eden sağlık ekipleri, tünelden çıkan ve dumandan etkilenen 16 yolcuyu çevredeki hastanelere sevk etti. Yangın nedeniyle Bursa - İzmir istikameti trafiğe kapanırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.