Bayram ziyareti dönüşü facia: 2 kişi öldü, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı TOKİ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu facia yaşandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Z5 hattında çalışan U.A. idaresindeki otobüsü ile misafirlikten döndüğü öğrenilen ailenin bulunduğu otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobil içerisinde bulunan anne, baba ve 4 çocuğunda aralarında olduğu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede çocuklardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan anne, baba ve diğer çocuklar ise, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altındaki bir çocuk daha hayatını kaybetti. Bayramın son günü yaşanan korkun kazada, 2 çocuk hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.