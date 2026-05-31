Bayram ziyareti dönüşü kaza: 2 ölü
Giriş Tarihi: 31.05.2026

Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta'da önceki gece bayram ziyaretinden dönen Hasan Karabulut'un (27) kullandığı hafif ticari araç, Hacılar köyü yolunda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Karabulut'un öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan İsmail Aktaş (28), Mustafa Kocabaş ve Osman Fişne kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Kocabaş ve Fişne'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
#ISPARTA

