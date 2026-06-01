Bayram ziyareti dönüşü yolunda kazada ölen genç çift yan yana toprağa verildi

GENÇ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden Yusuf ve Elif Ergen çifti için bugün Samsun'un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi Hacıali mevkiindeki Hacıali Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından genç çift, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Bayram öncesi yaşanan acı olay, aile yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Cenaze töreninde çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, taziyeleri kabul eden aile fertleri büyük üzüntü yaşadı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör