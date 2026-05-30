Bayram ziyareti felakete dönüştü

Kocaeli'de meydana gelen kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti. Olay, Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi Yatakderesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrşadiye köyünde yaşayan Emine Yeni (51), oğlu Mustafa Yeni (32) ile Şevketiye köyünde yaşayan ablasına bayram ziyaretine gitti. Ardından Mecidiye köyüne giden ve orada da kız kardeşinin bayramını kutlayan Emine Yeni, saat 22.00 sıralarında oğlu ile dönüşe geçti. Şiddetli yağışa yakalanan Emine Yeni ile oğlu, Şevketiye Mahallesi Yatakderesi mevkisinde yolun çökmesi sonucu bindikleri ATV ile dere yatağına düştü.

Anne ve oğlundan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek köylülerle birlikte arama çalışması başlattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, arama ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, saat 04.00 sıralarında (kazadan 6 saat sonra) Mustafa Yeni'nin cansız bedenine ulaştı. Anne Emine Yeni'nin cenazesi ise oğlunun bulunduğu noktanın 100 metre ilerisinde bulundu. Anne ve oğlunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.