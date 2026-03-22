Bayram ziyaretinde eniştesini öldürdü

İzmir'in Bergama ilçesinde bayram ziyareti için bir araya gelen O.S.(23) ile eniştesi Cemal Dinç (56) arasında sözlü tartışma çıktı. Alkolün etkisinde olduğu öne sürülen O.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikametgahlarının yaklaşık 50 metre ilerisindeki yolda eniştesi Cemal Dinç'i bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cemal Dinç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dinç kurtarılamadı. Ekipler, kayınbirader O.S.'yi kısa sürede suç aleti bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.