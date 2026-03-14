Bayram ziyaretleri ekran bağımlılığını önlüyor

18 milyon öğrenci için 9 günlük ikinci ara tatil başladı. Bu dönemde öğrencilerin tablet, telefon ve bilgisayar başında geçirdiği sürenin ciddi şekilde arttığına dikkat çeken uzmanlar, bunun dikkat, uyku ve sosyal iletişim üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu söyledi. Uzmanlarına göre Ramazan Bayramı'nın sunduğu geleneksel ziyaret kültürü çocuklar için önemli bir fırsat sunuyor. Bayram ziyaretleri, çocukların akrabalarıyla bir araya gelmesi, sohbet etmesi ve gelenekleri deneyimlemesi açısından ekranın yerini gerçek sosyal ilişkilerin almasını sağlıyor.

GERÇEK SOSYALLEŞME ORTAMI

Uzmanlara göre bayram ziyaretleri, çocukların yalnızca akrabalarını görmekten ibaret değil; aynı zamanda sosyal becerilerin geliştiği bir öğrenme ortamı. Büyüklerle sohbet etmek, akranlarla birlikte vakit geçirmek ve aile ortamında zaman geçirmek, çocukların iletişim becerilerini güçlendiriyor. Ayrıca bayram ziyaretleri sayesinde çocuklar paylaşma, saygı ve dayanışma gibi değerleri yaşayarak öğreniyor.

AİLELERE ÖNERİLER

Bayram ziyaretlerine çocukların aktif katılımını sağlayın.

Ailece bayram kurabiyesi veya tatlı hazırlayın.

Bayram günü anı defteri tutun.

Büyüklerin çocukluk bayramlarını dinleyin.

Geleneksel çocuk oyunları oynayın.

Aile fotoğraf albümü hazırlayın.