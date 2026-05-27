Bayramda AVM’ler açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor? 27,28,29,30 Mayıs AVM’lerin açılış ve kapanış saati

BAYRAMDA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Bayram dönemlerinde Türkiye genelindeki birçok AVM, çalışanların bayramlaşabilmesi ve operasyonel hazırlıklar için ilk gün kapılarını normalden biraz daha geç açmaktadır.

Bayramın 1. Günü (27 Mayıs Çarşamba): AVM'ler genellikle 12:00 ile 13:00 saatleri arasında kapılarını açmaktadır. Kapanış saatleri ise standart düzeni koruyarak 22:00 olarak uygulanmaktadır.

Bayramın Diğer Günleri (28, 29, 30 Mayıs): Alışveriş merkezleri standart çalışma saatleri olan 10:00 - 22:00 saatleri arasında tam gün hizmet vermeye devam edecektir.

Önemli Not: AVM çalışma saatleri, alışveriş merkezinin yönetim kararlarına veya bulundukları şehirlere göre küçük değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle ziyaret etmeyi planladığınız AVM'nin gitmeden önce resmi iletişim kanallarını veya sosyal medya hesaplarını kontrol etmeniz önerilir

