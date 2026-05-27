Bayramda AVM’ler açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor? 27,28,29,30 Mayıs AVM’lerin açılış ve kapanış saati

Giriş Tarihi: 27.05.2026 14:25

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte alışveriş planı yapan vatandaşlar AVM çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle bayramın 1. gününde alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı ve hangi saatlerde hizmet vereceği merak konusu oldu. Bayram ziyaretleri öncesinde market, restoran ve mağazalara uğramak isteyen vatandaşlar AVM’lerin güncel çalışma düzenine odaklanırken, birçok alışveriş merkezinin bayrama özel saat uygulamasına geçti.

Bayram tatilini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşların gündeminde AVM çalışma saatleri yer aldı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik olup olmayacağı araştırılırken, özellikle yemek alanları ve mağazaların hizmet saatleri merak ediliyor. Bayram nedeniyle bazı AVM'lerin geç açılması ya da özel mesai uygulaması yapması beklenirken, gözler resmi duyurulara çevrildi.

BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Tatillerini alışveriş merkezinde geçirmek isteyen kişiler AVM'lerin açık olup olmadığını sorguluyor. Geçtiğimiz bayramlarda alışveriş merkezlerinin çalışma günlerinde değişiklik olmadığı için, aksi açıklanmadığı sürece bu yıl da AVM'ler faaliyette olacak.

Ancak Kurban Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak. Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.

BAYRAMDA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Bayram dönemlerinde Türkiye genelindeki birçok AVM, çalışanların bayramlaşabilmesi ve operasyonel hazırlıklar için ilk gün kapılarını normalden biraz daha geç açmaktadır.

Bayramın 1. Günü (27 Mayıs Çarşamba): AVM'ler genellikle 12:00 ile 13:00 saatleri arasında kapılarını açmaktadır. Kapanış saatleri ise standart düzeni koruyarak 22:00 olarak uygulanmaktadır.

Bayramın Diğer Günleri (28, 29, 30 Mayıs): Alışveriş merkezleri standart çalışma saatleri olan 10:00 - 22:00 saatleri arasında tam gün hizmet vermeye devam edecektir.

Önemli Not: AVM çalışma saatleri, alışveriş merkezinin yönetim kararlarına veya bulundukları şehirlere göre küçük değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle ziyaret etmeyi planladığınız AVM'nin gitmeden önce resmi iletişim kanallarını veya sosyal medya hesaplarını kontrol etmeniz önerilir

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

