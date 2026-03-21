Bayramda balığa büyük rağbet

Denizden bol miktarda çıkan istavrit, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceği olan Hamsi ve İstavrit balığına son günlerde bolluk yaşanan torik balığı da vatandaşların balıkçıların yüzünü güldürdü. Ramazan bayramında havaların yağışlı ve soğuk geçmesinden dolayı balık satışlarında artış yaşandığını belirten Balıkçı Fırat Karaaslan, "İstanbul'da özellikle son günlerde hamsiden sonra istavrit ve torik bolluğu yaşandı. Balıkta yaşanan bolluk nedeniyle fiyatlarda da düşüş görüldü. Vatandaş bol miktarda balık tüketmeye başladı. Denizden bol miktarda çıkan istavrit, hem biz balıkçılar hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. İnsanlarımız Ramazan bayramında taze ve uygun fiyata balık tüketmeleri bizi de memnun ediyor. Bu sezon özellikle Hamsiden sonra İstavrit ve Torik balığında bolluk yaşandı. Torik olayında 35-40 yılın rekoru kırıldı." dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!