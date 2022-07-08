Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala borsa çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar internet üzerinden "Bayramda borsa açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu?" sorularına yanıt ararken Borsa İstanbul, Kurban Bayramı dolayısıyla Cuma günü itibarıyla 4,5 günlük tatile girecek. Arefe Günü ise yarım gün işlem gerçekleştirilecek.
KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA İSTANBUL AÇIK MI 2022?
Borsa İstanbul, Kurban Bayramı sebebiyle Cuma günü 4,5 günlük tatile girecek.
AREFE GÜNÜ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEMLER SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?
Borsa İstanbul'da, bugün yarım gün işlem gerçekleştirilecek.
Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak. Yatırımcılar, gerçekleştirilecekleri işlemlerin takası için 13 Temmuz çarşamba gününü, perşembe ve cuma günü gerçekleştirilecekleri işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 14 Temmuz perşembe gününü bekleyecek.
13-14 TEMMUZ 2022 BORSA AÇIK MI?
Çarşamba ve perşembe günü açık olacak piyasalar cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yeniden tatile girecek.
Yatırımcılar, yarın öğleden önce gerçekleştirilecek işlemlerin takası için, 14 Temmuz Perşembe gününü bekleyecek.
15 TEMMUZ 2022 BORSA AÇIK OLACAK MI?
İstanbul. Borsa İstanbul'da, yarın öğleden sonra başlayacak 4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından, gelecek hafta cuma günü de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek. Borsa İstanbul'da, yarın öğleden sonra başlayacak olan 4,5 günlük tatil, gelecek hafta salı sona erecek.