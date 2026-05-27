Haberler Yaşam Haberleri Bayramda drone destekli denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza kesildi
Giriş Tarihi: 27.05.2026 16:44

Bayramda drone destekli denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent genelinde drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayramda drone destekli denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza kesildi
  • ABONE OL

Kurban bayramının ilk günü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetimlerde, durdurulan sürücülere ve ailelerine çikolata ve kolonya ikram edildi. Avrupa Yakası'nda, Fatih Valide Sultan Camisi önünde A Bölgesi Ekipler Amirliği görevlileri tarafından dron destekli denetim yapıldı. Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki denetimlerde ekipler, sürücü ve araç belgeleri ile emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.

Anadolu Yakası'nda da ekipler, birçok noktada trafiği denetledi. Üsküdar D-100 kara yolu Kuzey Yol turnike sahasının Anadolu Yakası girişinde ekipler, araçları durdurarak evrak kontrolü yaptı. Beykoz TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında yapılan denetimlerde ise polisler sürücülerin ehliyet ve evraklarını kontrol etti.Denetimlerde, belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

#ANADOLU YAKASI #AVRUPA YAKASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda drone destekli denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA