Bayramda hastaneler açık mı kapalı mı? 9-12 Temmuz bayramda hastaneler tatil mi, kaç gün tatil? (sağlık ocakları, poliklinikleri, acil servis)

Bayramda hastaneler çalışıyor mu sorusunun cevabı, Kurban Bayramı'nın ilk gününe girmemizle daha önemli bir hale gelmiş durumda. Özel, devlet, sağlık ocakları ve poliklinikler için de bu sorular yöneltiliyor. Bayramda hastaneler açık mı sorusu aynı zamanda acil servisler için de soruluyor. Peki, 2022 bayramda hastaneler açık mı? İşte detaylar