Haberler Yaşam Haberleri Bayramda hastaneler açık mı kapalı mı? 9-12 Temmuz bayramda hastaneler tatil mi, kaç gün tatil? (sağlık ocakları, poliklinikleri, acil servis)
Giriş Tarihi: 9.7.2022 11:00

Bayramda hastaneler açık mı kapalı mı? 9-12 Temmuz bayramda hastaneler tatil mi, kaç gün tatil? (sağlık ocakları, poliklinikleri, acil servis)

Bayramda hastaneler açık mı kapalı mı sorusu birçok vatandaş tarafından soruluyor. Kurban Bayramı geldi ve acil bir sebepten ötürü hastaneye işi düşecek vatandaşlar bu soruyu sürekli soruyor. Bayram tatili 9 güne uzatıldığı için bayramda hastaneler kaç gün tatil, kaç gün kapalı olacak sorusu sürekli soruluyor. Sağlık ocakları, poliklinik ve acil çalışıyor mu sorusu sürekli aratılıyor. Aşı, test gibi işleri olan vatandaşlar için bu konu oldukça merak konusu oldu. Peki, bayramda hastaneler açık mı olacak? İşte detaylar!

Bayramda hastaneler açık mı kapalı mı? 9-12 Temmuz bayramda hastaneler tatil mi, kaç gün tatil? sağlık ocakları, poliklinikleri, acil servis

Bayramda hastaneler çalışıyor mu sorusunun cevabı, Kurban Bayramı'nın ilk gününe girmemizle daha önemli bir hale gelmiş durumda. Özel, devlet, sağlık ocakları ve poliklinikler için de bu sorular yöneltiliyor. Bayramda hastaneler açık mı sorusu aynı zamanda acil servisler için de soruluyor. Peki, 2022 bayramda hastaneler açık mı? İşte detaylar

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları bayramda çalışmayacak. 13-14 Temmuz idari izin sayıldığı için 13'ünde tatil sona eriyor ve işlerinin başına geçiyorlar.

BAYRAMDA ACİL ÇALIŞIYOR MU?

Bayramda acil servisler 7/24 sürekli olarak açık olacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERi

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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Bayramda hastaneler açık mı kapalı mı? 9-12 Temmuz bayramda hastaneler tatil mi, kaç gün tatil? (sağlık ocakları, poliklinikleri, acil servis)
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