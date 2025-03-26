Bayramda hava durumuyla ilgili son dakika! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi! Günlerce sürecek

BAYRAMDA HAVA YAĞIŞLI OLACAK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, detayları canlı yayında aktardı. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde Ramazan Bayramı'nda yağışlı olacağını söyleyen Prof. Dr. Şen, "Bu yağmur gök gürültülü, sağanak şeklinde olacak. Bugün ve yarın toz var Türkiye'de. Toz, cuma günü yağmurla birlikte çamur olarak inecek" diye konuştu.

CUMADAN İTİRİBAREN HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu bilgileri aktardı: "Cumadan itibaren sıcaklıklar biraz düşüyor. Bu hafta en sıcak gün yarın olacak İstanbul'da büyük bir ihtimalle. İstanbul'da 24-25 dereceye kadar çıkabilecek ama cuma gününden itibaren yağmurla beraber sıcaklıklar aldığı sıcaklıkları geri verecek. Cuma günü İstanbul'da akşam saatlerinde, Ege'de ise sabah saatlerinden itibaren yağmur var. Bu yağmur gök gürültülü, sağanak şeklinde olacak. Sıcaklıklar İstanbul'da 17-18 dereceye kadar düşecek.

Bayram tatiline baktığımız zaman cumartesi günü arife, pazar günü bayramın 1. gününe baktığımız zaman bütün batı bölgeleri yağmurlu. Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış var. Bu yağışlar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Bu tatil için güneye sıcak yerlere gideyim diyenler için pek güzel bir hava değil. Şemsiyelerini yanlarına alsın. Tatil yerlerinde yağış durmayacak. Bayramın 3 günü de yağış var. İstanbul'da yağış pazartesi günü kesiliyor ama diğer günlerde yağış devam edecek. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bayramın 2. gününden itibaren yağmur var. Yağışlı bir haftaya gireceğiz. Antalya'da sıcaklık 16'ya kadar düşecek. Sıcaklıklar ortalamanın ardında. Güneydoğu Anadolu'da da bayramda da yağış devam edecek.