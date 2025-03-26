Bayramda hava durumuyla ilgili son dakika! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi! Günlerce sürecek

Meteoroloji'den vatandaşlara hava durumuyla ilgili kötü haber geldi. Bayram hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Tekirdağ, Çanakkale, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin, Elazığ, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin ve Giresun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve batı kesimlerde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İşte arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda yurdu bekleyen hava durumu detayları:
29 Mart Cumartesi: Yağışlı hava doğuya kayarak İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmını etkisi altına alacak.
30 Mart Pazar (Bayramın 1'inci günü): Yağışlar ülke genelinde yayılıyor.
31 Mart ve 1-2 Nisan'da Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul'da 28 Mart itibarıyla yağışlı hava etkili olmaya başlayacak ve hafta boyunca devam edecek. Sıcaklıklar düşecek ancak ciddi bir soğuma beklenmiyor.
BAYRAMDA HAVA YAĞIŞLI OLACAK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, detayları canlı yayında aktardı. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde Ramazan Bayramı'nda yağışlı olacağını söyleyen Prof. Dr. Şen, "Bu yağmur gök gürültülü, sağanak şeklinde olacak. Bugün ve yarın toz var Türkiye'de. Toz, cuma günü yağmurla birlikte çamur olarak inecek" diye konuştu.
CUMADAN İTİRİBAREN HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu bilgileri aktardı: "Cumadan itibaren sıcaklıklar biraz düşüyor. Bu hafta en sıcak gün yarın olacak İstanbul'da büyük bir ihtimalle. İstanbul'da 24-25 dereceye kadar çıkabilecek ama cuma gününden itibaren yağmurla beraber sıcaklıklar aldığı sıcaklıkları geri verecek. Cuma günü İstanbul'da akşam saatlerinde, Ege'de ise sabah saatlerinden itibaren yağmur var. Bu yağmur gök gürültülü, sağanak şeklinde olacak. Sıcaklıklar İstanbul'da 17-18 dereceye kadar düşecek.
Bayram tatiline baktığımız zaman cumartesi günü arife, pazar günü bayramın 1. gününe baktığımız zaman bütün batı bölgeleri yağmurlu. Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış var. Bu yağışlar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Bu tatil için güneye sıcak yerlere gideyim diyenler için pek güzel bir hava değil. Şemsiyelerini yanlarına alsın. Tatil yerlerinde yağış durmayacak. Bayramın 3 günü de yağış var. İstanbul'da yağış pazartesi günü kesiliyor ama diğer günlerde yağış devam edecek. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bayramın 2. gününden itibaren yağmur var. Yağışlı bir haftaya gireceğiz. Antalya'da sıcaklık 16'ya kadar düşecek. Sıcaklıklar ortalamanın ardında. Güneydoğu Anadolu'da da bayramda da yağış devam edecek.
"TOZ, ÇAMUR OLARAK İNECEK"
Bugün ve yarın toz var Türkiye'de. Marmara, İç Anadolu, iç Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında Kuzey Afrika'dan gelen bir toz var. Bu toz hassas seviyede. Solunum yolu hastalığı olanlar, alerjik yapıları olanların maske takmalarında fayda var. Toz, cuma günü yağmurla birlikte çamur olarak inecek. Bayrama giriyorum diye arabalarınızı yıkamayın. Cumartesiden sonra yıkayın."
İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 9°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Karadeniz'de toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Elazığ çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu