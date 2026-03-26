Bayramda kaybolmuştu cansız bedeni bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesi Yenidere Mahallesi'nde yaşayan Zeki Karakuş, geçtiğimiz Ramazan Bayramının 2'nci günü evden çarşıya gidiyorum diyerek çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Akşam saatlerinde İlçeye bağlı Ada Bahçeler mevkiinde dere kenarına inen iki vatandaş, otlukların içerisinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimlik tespiti için çalışma yapan Polis ekipleri, şahsın, 5 gündür kayıp olan Zeki Karakuş olduğunu belirledi. 71 yaşındaki yaşlı adamın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi. Savcılık, Zeki Karakuş'un ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. Talihsiz yaşlı adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.