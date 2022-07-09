8 Temmuz 2022 Cuma Arefe Günü sonrası Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Resmi tatil takvimine göre; bu yıl Kurban Bayramı tarihleri 9-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerine denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramda market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla market alışverişine çıkacak vatandaşlar bayrama sayılı saatler kala "Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 9-10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Kurban Bayramı marketlerin çalışma saatleri.
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Kurban Bayramı'nda birçok market normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye değişmektedir.
BİM BAYRAMDA AÇIK MI?
BİM marketin Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü gününde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.
A101 BAYRAMDA AÇIK MI?
A101 marketin Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olacağı tahmin edilirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.
ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?
ŞOK marketin Kurban Bayramı boyunca aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor
MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI, KAPALI MI?
Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
2022 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00
ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00
*Market çalışma saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.
BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Kurban Bayramı'nın ilk günü marketlerin öğle saatlerinde açılması beklenirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.