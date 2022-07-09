Haberler Yaşam Haberleri Bayramda marketler açık mı 2022, kapalı mı? 8-12 Temmuz bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 07:39 Son Güncelleme: 9.7.2022 07:40

Bayramda marketler açık mı 2022, kapalı mı? 8-12 Temmuz bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kurban Bayramı’na sayılı saatler kaldı. Bu sene bayramın birinci günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bayramda market çalışma saatleri de pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu nedenle “Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 9-10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı’nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?” sorularına internet üzerinden yanıt aranmaya başlandı. İşte Kurban Bayramı market çalışma saatleri.

Bayramda marketler açık mı 2022, kapalı mı? 8-12 Temmuz bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

8 Temmuz 2022 Cuma Arefe Günü sonrası Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Resmi tatil takvimine göre; bu yıl Kurban Bayramı tarihleri 9-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerine denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramda market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla market alışverişine çıkacak vatandaşlar bayrama sayılı saatler kala "Marketler bayramda açık mı kapalı mı? 9-10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Kurban Bayramı marketlerin çalışma saatleri.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda birçok market normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye değişmektedir.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM marketin Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü gününde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 marketin Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olacağı tahmin edilirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.

ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK marketin Kurban Bayramı boyunca aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor

MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

2022 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00

ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00

*Market çalışma saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.

BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kurban Bayramı'nın ilk günü marketlerin öğle saatlerinde açılması beklenirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Bayramda marketler açık mı 2022, kapalı mı? 8-12 Temmuz bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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