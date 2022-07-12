Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 13 – 14 Temmuz BİM, ŞOK, A101, Migros bayramda yarın marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, tatil mi?

Bayram bitti lakin tatil devam ediyor. 18 Temmuza kadar tatil sürecek. 15 Temmuz'un resmi tatil olmasıyla bayram tatili 9 güne uzatıldı. Vatandaşlar da bu sebeple yarın marketler ne zaman açılacak, saat kaça kadar açık sorusu cevap arıyor. BİM, Migros, A101, ŞOK marketler için vatandaşlar sürekli bu aratmayı yapıyor. Peki, 13 14 Temmuz yarın marketler açık mı, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri ve diğer detaylar!