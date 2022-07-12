Haberler Yaşam Haberleri Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 13 – 14 Temmuz BİM, ŞOK, A101, Migros bayramda yarın marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, tatil mi?
Giriş Tarihi: 12.7.2022 17:18

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 13 – 14 Temmuz BİM, ŞOK, A101, Migros bayramda yarın marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, tatil mi?

Bayramda marketler açık mı sorusu bütün vatandaşların dilinde. Kurban Bayramı bugün bitiyor ama tatil Pazar gününe kadar sürüyor. ŞOK, A101, Migros, BİM çalışma saatleri merak ediliyor. Birçok resmi daire kapalı olacağı gibi, iş yerleri de inisiyatif alarak tatile gitti. Vatandaşlar da bu sebeple yarın marketler açık mı, 13 14 Temmuz marketler ne zaman açılacak sorusunu yöneltiyor. İşte 13 14 Temmuz yarın market çalışma saatleri!

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 13 – 14 Temmuz BİM, ŞOK, A101, Migros bayramda yarın marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, tatil mi?

Bayram bitti lakin tatil devam ediyor. 18 Temmuza kadar tatil sürecek. 15 Temmuz'un resmi tatil olmasıyla bayram tatili 9 güne uzatıldı. Vatandaşlar da bu sebeple yarın marketler ne zaman açılacak, saat kaça kadar açık sorusu cevap arıyor. BİM, Migros, A101, ŞOK marketler için vatandaşlar sürekli bu aratmayı yapıyor. Peki, 13 14 Temmuz yarın marketler açık mı, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri ve diğer detaylar!

BAYRAMDA BİM AÇIK MI?

BİM marketin Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü gününde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.

BAYRAMDA A101 AÇIK MI?

A101 marketin Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olacağı tahmin edilirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.

BAYRAMDA ŞOK MARKET AÇIK MI?

ŞOK marketin Kurban Bayramı boyunca aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor

MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

2022 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00

ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00

*Market çalışma saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.

BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kurban Bayramı'nın ilk günü marketlerin öğle saatlerinde açılması beklenirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

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Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 13 – 14 Temmuz BİM, ŞOK, A101, Migros bayramda yarın marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, tatil mi?
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