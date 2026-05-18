Bayramda sürücülere uyarı: Mola vermek hayat kurtarır
Giriş Tarihi: 18.05.2026

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve havaların ısınmasıyla birlikte tatil yapmayı planlayan sürücülerin, yola çıkmadan önce araçlarının bakımını yaptırmaları ve trafik kurallarına uyarak seyahat etmeleri önem taşıyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner, trafik kurallarına uymanın ve uykusuz şekilde yola çıkmamanın, kaza riskini azaltacağına dikkati çekti. Yiğiner, "Araçta yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı. Yasal hız limitlerine de mutlaka uyulmalı" ifadelerini kullandı.

TATİLDE KISA BİR ARA
Tesislerde bayram boyunca ücretsiz çay ikramı olduğunu söyleyen diyen Yiğiner, "Biraz yorulduysan, durmanın zamanı gelmiştir. Dinlenme alanlarında arabadan in, bir çay al, biraz dinlen. Sonra yoluna güvenle devam et. Mola vermek hayat kurtarır" dedi.

