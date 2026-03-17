Bayramda yağmur ve soğuk hava etkisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 19 Mart Arife günü ile 20-22 Mart tarihlerini kapsayan bayram günlerinde ülke genelinde yağmur ve sağanak yağış hakim olacak. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

ARİFE GÜNÜ ÇOĞU BÖLGE YAĞIŞLI

19 Mart Perşembe günü yurt genelinin çok bulutlu olması beklenirken, İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında kalan bölgelerde yağış etkili olacak.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ YAĞIŞ TÜM YURTTA

20 Mart Cuma günü ise yağışların ülke genelinde yaygınlaşması bekleniyor. Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. 21 Mart Cumartesi günü Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İzmir ve Aydın çevreleri dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Bayramın son günü olan 22 Mart Pazar günü de yağışların büyük bölümde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, bayram süresince yola çıkacak vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.