Bayramı yasa boğan kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Kaza, Ankara-Kırşehir D-260 kara yolu Karakeçili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şermin Erdek yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki su birikintisinden geçtikten sonra kontrolden çıktı. Savrularak takla atan otomobil, karşı şeride geçip Karakeçili yönünde ilerleyen Y.K. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Serkan Erdek olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Şermin Erdek, kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesi'nde, 10 yaşındaki Yaren Erdek ise sevk edildiği Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada aynı araçta bulunan A.Ö.E. ile diğer otomobilin sürücüsü Y.K. ve araçta yolcu olarak bulunan Z.K., Y.K., Z.L.K. ile Z.S.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen araçların bulunduğu kaza yerinde ekipler uzun süre çalışma yürütürken, aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.