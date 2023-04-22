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Giriş Tarihi: 22.4.2023 17:59 Son Güncelleme: 22.4.2023 18:28

Bayramın 2. gününde İstanbul'da insan seli

Ramazan bayramının sıcak ve güneşli güne denk gelmesi nedeniyle İstanbullular yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra sokaklara ve meydanlara akın ettiler.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayramın 2. gününde İstanbul’da insan seli

Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı atan vatandaş ve turistler yoğunluk oluşturdu. Tarihi ve turistik yerler, sahil kesimleri ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.

Toplu ulaşım araçlarında yer bulamayanlar yola yaya olarak devam etti.Güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri ile sahil kesimlerine akın etti. Bayram boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle otobüs, metrobüs, metro, tramvay durakları ve vapur iskelelerinde de yoğunluk yaşandı.

ayramın 2'nci günü güzel havayı fırsat bilerek gezmeye çıkan vatandaş ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği Eminönü Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Ortaköy'de, kalabalık yüzünden neredeyse adım atılacak yer kalmadı. Güneşli ve sıcak günü fırsat bilenler özellikle sahil şeritlerinde yürüyüş yaparak temiz havanın keyfini çıkardılar.

Sıcaktan bunalan bir vatandaşın çözüm yolu ise görenleri gülümsetti

Gün boyunca yaşanan insan ve trafik yoğunluğu nedeniyle, toplu ulaşım araçlarında yer bulamayanlar gidecekleri yerlere yaya olarak devam etmek zorunda kaldı. Bayram yoğunluğu nedeniyle trafikte yoğunluk haritası saat 17.30 sıralarında yüzde 65'e kadar yükseldi. İlerleyen saatlerde yoğunlukta arttı.

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Bayramın 2. gününde İstanbul'da insan seli
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