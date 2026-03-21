Bayramın ikinci gününde tramvay arıza yaptı! Yolcular yürümek zorunda kaldı

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bayramın ikinci gaünün sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Mithatpaşa Tramvay Durağı kapatıldı. Bu süreçte tramvay seferleri Kabataş-Akşemsettin ile Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildi. Durakta bekleyen bazı yolcular arıza nedeniyle yürümeyi tercih ederken, tramvayı kullanmak üzere gelen yolcular ise görevliler tarafından durağın kapalı olduğu bilgisi verildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi, Mithatpaşa Tramvay Durağı yeniden seferlere açıldı.

