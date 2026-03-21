Giriş Tarihi: 21.03.2026 18:57

Bayramın ikinci gününde tramvay arıza yaptı! Yolcular yürümek zorunda kaldı

Bayramın ikinci gününde yoğunluk nedeniyle Zeytinburnu’nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda Mithatpaşa Tramvay Durağında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı, durak geçici süreyle kapatıldı. Arıza nedeniyle yolcular yürümek zorunda kaldı.

Mustafa KAYA
Bayramın ikinci gününde tramvay arıza yaptı! Yolcular yürümek zorunda kaldı
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bayramın ikinci gaünün sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Mithatpaşa Tramvay Durağı kapatıldı. Bu süreçte tramvay seferleri Kabataş-Akşemsettin ile Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildi. Durakta bekleyen bazı yolcular arıza nedeniyle yürümeyi tercih ederken, tramvayı kullanmak üzere gelen yolcular ise görevliler tarafından durağın kapalı olduğu bilgisi verildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi, Mithatpaşa Tramvay Durağı yeniden seferlere açıldı.

Bayramın ikinci gününde tramvay arıza yaptı! Yolcular yürümek zorunda kaldı
