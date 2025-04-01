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Giriş Tarihi: 1.4.2025 19:06 Son Güncelleme: 1.4.2025 19:08

Bayramın son günü İstanbul’a çamur yağdı

İstanbul’da Afrika'dan yükselen toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Yağan çamur nedeniyle araçların üzeri kırmızı çamurla kaplandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayramın son günü İstanbul’a çamur yağdı

İstanbul'da akşam saatlerinde hafif şekilde yağan yoğmur gün içerisinde sağanak yağmura dönüştü. Birkaç gün önceden başlayan ve ara ara yağan toz taşınımlı yağmur nedeniyle bütün araçların üzeri tozla ve çamurla kaplandı.

Bayram nedeniyle aracını yıkatan ve tertemizken sabah kalktığında çamurla karşılaşan Tarık Özhan, "Aracımı dün yıkatmıştım bugün çamur yağmış. Doğal afet. Elimizden bir şey gelmiyor. Tekrar aracımı yıkatmak zorunda kalacağım. Çamur yağma olayı çok sık olmaya başladı. Araçlarımızı yıkatıyoruz bir kaç gün sonra tekrar çamur oluyor. Eskiden yılda bir kere oluyordu şimdi ayda bir kere oluyor. Yapacak bir şey yok. Aracı tekrar yıkatmak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

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Bayramın son günü İstanbul’a çamur yağdı
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