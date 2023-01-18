Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa – Maltepe Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 18.1.2023 10:22 Son Güncelleme: 18.1.2023 10:22

Bayrampaşa – Maltepe Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Bayrampaşa – Maltepe Metrobüs Durağı nerede internette araştırılan konulardan. Tamamı 44 duraktan oluşan İstanbul metrobüs güzergahı Avrupa’da Beylikdüzü ilçesinden başlayıp Anadolu’da Söğütlüçeşme’ye kadar geniş bir bölgeye uzanır. İstanbul trafiğini oldukça rahatlatan metrobüsler halkımız tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Zeytinburnunda ziyaretçi sayısı çok olan yerlerden Bayrampaşa - Maltepe Metrobüs Durağına nasıl gidilir ve yine merak edilen konulardan olan Bayrampaşa Maltepe metrobüsten geçen hatlar nelerdir yazımızda bunları inceleyeceğiz.

Bayrampaşa – Maltepe Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Bayrampaşa - Maltepe Metrobüs Durağı nedere sorusuna cevap olarak Beylikdüzü tarafından 28. Söğütlüçeşme tarafından 18. durak bulunmaktadır. Halkımızın son dönemde sıkça araştırdığı Bayrampaşa – Maltepe Metrobüs Durağına nasıl gidilir ve oldukça yoğun çalışan Bayrampaşa Maltepe metrobüsten geçen hatlar nelerdir sizler için derledik.

Bayrampaşa – Maltepe Metrobüs Durağı Nerede?

Bayrampaşa - Maltepe Metrobüs Durağı'na konum olarak yakın yerler arasında Takyeci İbrahim Ağa Camii, Timaş Avm, Adnan Menderes Anıt Mezarı, Topkapı Sarayı Sosyal Tesisleri ve Panorama 1453 Fetih Müzesi bulunmaktadır. Bu konumlardan en fazla 500 metre kadar yürüyerek Bayrampaşa - Maltepe Metrobüs Durağı'na ulaşabilirsiniz. Oldukça merkezi konumludur.

Yol Tarifi İle Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı'na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Zeytinburnu ilçesine bağlı Bayrambaşa bünyesinde büyük alışveriş merkezleri, parklar, sosyal tesisler, ticaret merkezleri ve otobüs terminali bulundurmasından dolayı insanlar tarafından tercih edilen ve yoğun olan bölgelerdendir. Metrobüs ile ulaşımı kolaylaştırılmış olan bölgedeki metrobüs durağı merkezi konumdadır. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sadece 80 metre mesafede, 3 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı listesinde Beylikdüzü'nden gelen 28. Söğütlüçeşme'den gelen 18. durak bulunur ve bu duraklar 34 , 34A, 34AS, 34BZ, 34G, olarak geçmektedir. Aktarma için ise T4 kullanılabilir.

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Bayrampaşa – Maltepe Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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