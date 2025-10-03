Bayrampaşa sapığı kadınların kabusu oldu: Göz kırpıp cinsel içerikli…

DEFALARCA UYARILDI, DEVAM ETTİ

Mağdurlar, Mustafa G.'nin geçmişte de benzer şekilde evlerinin önünde beklediğini, rahatsız edici bakışlar attığını ve tüm uyarılara rağmen davranışlarını sürdürdüğünü söyledi. Olay günü mağdurların anneleri de bu duruma tanık oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa G., "Yanlış anlaşıldım, kimseye laf atmadım. Alışverişten dönüyordum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.