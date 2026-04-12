Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 12.04.2026 19:32 Son Güncelleme: 12.04.2026 19:41

Bayrampaşa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 7 kişi yaralandı.

AA
Sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen 34 PGH 253 plakalı otomobil ile 34 EG 6704 plakalı kamyonet, Kocatepe Mahallesi Metris Esenler bağlantı yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, yol kenarındaki yeşillik alana savrulan otomobil bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada kamyonette bulunan 1'i çocuk 4 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

