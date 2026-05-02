Bayrampaşa’da korkutan yangın! 5 katlı iş yerinin 3 katı küle döndü

Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'ndeki plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerindeki plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara sıçradı. Binanın 3 katını saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.