Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa'da korkutan yangın! 5 katlı iş yerinin 3 katı küle döndü
Giriş Tarihi: 2.05.2026 08:38 Son Güncelleme: 2.05.2026 08:53

Bayrampaşa'da plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinde yangın çıktı. İçeride bulunan plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin 3 katını tamamen sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'ndeki plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerindeki plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara sıçradı. Binanın 3 katını saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcarken, binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

