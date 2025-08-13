Bayrampaşa’da uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 364 gram marihuana ele geçirildi

Emniyet ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda bir kamu kurumuna ait kargo aracını durdurarak, sürücüsü olan S.B. isimli çalışanı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, üç farklı kolide altı paket halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAHVEHANE TESLİM NOKTASI OLARAK KULLANILDI

Uyuşturucu madde içeren kargoların Muratpaşa Mahallesi Sofular Caddesi üzerindeki bir kahvehaneye teslim edildiği tespit edildi. İşletmeci F.Ö. gözaltına alınarak beklemeye başlandı. Kısa süre sonra kahvehaneye gelen R.T., kargosunu almaya geldiğini söyleyince suçüstü yakalandı.

İTİRAFLAR ZİNCİRİ: HERKES BİR SONRAKİNİ GÖSTERDİ

Şüpheli S.B., kargoları yönlendiren kişinin aynı kurumda çalışan N.S. olduğunu beyan etti. Gözaltına alınan N.S., yönlendirmeyi mahalleden tanıdığı S.T. aracılığıyla yaptığını, S.T. ise kendisine bu bilgiyi A.D. isimli bir şahsın verdiğini söyledi. Yapılan adres kontrolünde A.D. ikametinde bulunamayınca firari olarak değerlendirildi. Hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.