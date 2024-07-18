Baz istasyonundaki akıma kapılıp öldü

Bursa'da patlayan su borusunu tamir etmeye çalışan 43 yaşındaki Ferhat Damar, yan taraftaki baz istasyonunun tellerine dokununca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Gürsu ilçesine bağlı kırsal Ericek Mahallesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ferhat Damar, köyün patlayan su borusunu tamir etmek istedi. Patlağın bulunduğu bölgeye giden ve çalışmaya başlayan Damar, çalıştığı alanın hemen yanı başındaki baz istasyonunun koruma tellerine tutununca facia yaşandı. Elektrik kaçağı bulunan tellere dokunan Damar, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Köylülerin ve çevredekilerin yardımlarıyla Hastaneye kaldırılan Ferhat Damar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Damar'ın cenazesi gözyaşları içinde Ericek Mezarlığı'na toprağa verildi.