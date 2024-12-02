Haberler Yaşam Haberleri Baza altında yakalandı: 11 yıl 8 ay hapis cezalı şahıs tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.12.2024 16:17 Son Güncelleme: 2.12.2024 16:38

Baza altında yakalandı: 11 yıl 8 ay hapis cezalı şahıs tutuklandı

Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Hırsızlık ve Kasten Yaralama suçlarından toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A., saklandığı baza altında yakalandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Baza altında yakalandı: 11 yıl 8 ay hapis cezalı şahıs tutuklandı

Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Hırsızlık ve Kasten Yaralama suçlarından toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A., saklandığı baza altında yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adliyeye sevk sırasında sergilediği rahat tavırlarla dikkat çeken zanlı, yasal işlemlerin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Asayiş ekiplerinin bu başarılı operasyonu, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

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Baza altında yakalandı: 11 yıl 8 ay hapis cezalı şahıs tutuklandı
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