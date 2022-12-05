Beagle Özellikleri ve Bakımı - Beagle Köpek Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?

Beagle özellikleri denildiğine akla gelenlerin başında köpeğin sadakati ve arkadaş canlısı olması gelir. Beagle ne kadar yaşar ve Beagle bakımı zor mu soruları da hayvan severlerin merak ettiği konular arasındadır. Bu köpek türünü evinde beslemek isteyenler ise Beagle evde bakılır mı ya da ev için uygun mu sorularına cevap ararlar. Beagle çok tüy döker mi araştırması da köpeği eve almadan önce yapılmalıdır. Beagle hırçın mı ve Beagle çok havlar mı sorularının cevapları yazımızın devamında.

Beagle Özellikleri

Beagle, iyi bir dost denilebilecek köpek türlerinden biridir. Bu köpeğin özellikle evde beslenmesi son derece keyiflidir. Eğer sakin ve sürekli oturan bir karaktere sahipseniz bu köpeğin size göre olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiperaktif kabul edilen bu köpek türü son derece enerjiktir. Gezmeyi çok seven bu köpek aynı zamanda İngilizlerin tavşan avlamakta kullandığı bir köpek türüdür. Genel anlamda Beagle köpeklerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Küçük boyuttaki bir köpek türüdür.

Erkeklerin ortalama omuz yüksekliği 36-43 cm iken dişilerde bu yükseklik 33-40 cm'dir.

Ortalama ağırlıkları 9-11 kg arasındadır.

Ortalama ömürleri 11-15 yıl arasındadır.

Kare ağızları ve uzun kulakları vardır.

Diğer hayvanları seven ve iyi geçinen özellikleri vardır.

Çok yüksek egzersiz ihtiyacı vardır.

Orta seviyede tüy dökme sorunu görülebilir.

İyi bir koruyucu olmasına rağmen bekçi köpeği olarak kullanılması uygun değildir.

Yabancılarla iyi geçinirler.

Beagle Eğitimi

Beagle, inatçı bir köpek türüdür. Bu köpeğe sahipseniz eğitim konusunda zorlanabilirsiniz. İtaat eğitimlerinde çok daha başarılıdır. Dur-bekle ve tuvalet eğitimleri kolaydır. Eğitim esnasında köpekten çok daha inatçı ve kararlı olmanız gerekir. Bu köpeğin eğitiminde köpeğin kendisini ikinci sırada olduğunu ona öğretmelisiniz. Örneğin evden ilk siz çıkmalısınız, eve ilk siz girmelisiniz.

Beagle Çok Havlar mı?

Beagle köpeklerin çok havlayıp havlamadığı da merak edilen konular arasındadır. Beagle, çok havlayan bir köpek değildir. Kavga sırasında bile sesinin kesik kesik olduğuna şahit olabilirsiniz. Duygularını çok iyi yansıtan bu köpek, moral durumunuzun ne olduğunu dahi hisseder. Bu durumda sizi mutlu etmek için büyük gayret sarf eder. Kucağınıza gelmeye bayılan bu köpek aynı zamanda çok da kıskançtır.

Beagle Bakımı

Kısa tüylere sahip olan Beagle köpeklerde tüy dökme sorunu orta seviyededir. Köpeğin haftada iki kez taranması yeterlidir. Bunun yanında köpeğin kulak temizliğine de özel önem verilmesi gerekir. Genelde sağlıklı bir köpek türü olmasına rağmen kalça ve omur bölgesinde kronik hastalıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle sahipleneceğiniz köpeğin anne ve babasının sağlık durumuna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda evde beslemek için Beagle köpeklerin uygun bir ırk olduğunu söyleyebiliriz.