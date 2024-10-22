Bebeğe Bezin Küçük Geldiği Nasıl Anlaşılır? Bebek Bezi Numaraları Neye Göre Belirlenir?

Bebek bakımının olmazsa olmaz eşyalarından biri de bebek bezleridir. Doğdukları ilk andan itibaren bezlenmeye başlayan bebekler, ortalama olarak 2 ila 3 yaşına kadar bezi kullanmaya devam ederler. Bu nedenle bu ürünler, numaralara göre belirlenerek kullanılır. Bebek bezi numaraları neye göre belirlenir ya da bebeğe bezin küçük geldiği nasıl anlaşılır gibi soruların yanıtları da ebeveynler için önem taşır.

Bebek Bezi Numaraları Neye Göre Belirlenir?



Bebek bezi numaraları belirlenirken referans alınan tablo genellikle kilo tablosudur. Bu nedenle bebek bezi numaralarına bakıldığında 1 numara ile 3 numara arasında kilo farkı olduğu söylenebilir. Bunun için sabit bir kilo tablosu vardır.



Bebeğe Bezin Küçük Geldiği Nasıl Anlaşılır?



Bebek bezi seçimi yapılırken, bebeğin kilosu göz önüne alınır. Eğer bebeğe bez takıldığında, bebeğin bel çevresinde ya da kalça kenarında kırmızı çizgiler gözüküyorsa bu durum kullanılan bezin, bebeğe küçük geldiğini ifade eder. Ayrıca çoğu zaman yaşanan sızıntılar da iyi bir haberci olarak bilinir. Kullanılan bez, bebeğin poposunun kuru kalmasını sağlamıyor ise bir üst beden bebek bezi almanın zamanı gelmiş demektir.