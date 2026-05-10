Bebeği elinden alınan anne davayı kazandı

Giriş Tarihi: 10.05.2026

Danimarka Yüksek Mahkemesi, Grönlandlı azınlıklara yönelik uygulanan "ebeveynlik kapasitesi testleri" hakkında emsal niteliğinde bir karara imza attı. İki saatlik bebeği "yeterince medeni olmadığı" gerekçesiyle elinden alınan Grönlandlı annenin hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Mahkeme, bu testlerin insan haklarına aykırı ve etnik ayrımcılık olduğuna hükmetti. Karar, hak ihlallerinin engellenmesi adına tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Karar ayrıca sağlık ve sosyal hizmetler çatısı altında uygulanan ayrımcı pratiklerin hukuken geçersiz olduğunu da tescilliyor.

