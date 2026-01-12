Bebeğimin yüzünü bile göremedim

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Nimet (47) ve Arif Yüksel (42) çifti, 2021'de üçüncü kez anne-baba olacaklarının haberini aldı. Nimet Yüksel'in 37 haftalıkken doğum sancıları başlayınca götürüldüğü devlet hastanesinde yatış kararı verildi. Hemşire B.S., nöbetçi doktor M.Y.A.'ya hastanın durumunun sıkıntılı olduğunu söyledi. M.Y.A. da Yüksel'e serum verilmesini söyleyip 'Sabahki doktor sezaryene alsın' yönünde talimat verdi. Sabah gelen doktor, Nimet Yüksel'i sezaryene aldı ve bir erkek bebek dünyaya geldi. Ancak doğumdan kısa süre sonra bebeğin durumunun kritik olduğu belirtilerek aynı gün özel bir hastaneye sevk edildi. Bebek bir gün sonra hayatını kaybetti.

Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi doktor hakkında soruşturma izni verdi. Doktor M.Y.A. hakkında 'taksirle ölüme neden olma suçundan' 2 yıldan 6 yıla kadar, 'görevi kötüye kullanma' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Konya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılaması yapılan doktor M.Y.A., 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 'iyi hâl' indirimi uygulanarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

85 BİN TL CEZA ALDI

Mahkeme, verilen cezanın M.Y.A.'nın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenmesindeki özelliklerini dikkate alarak cezayı her gün için 70 TL olmak üzere 85 bin 50 TL adli para cezasına çevirip 4 taksitle ödenmesi şeklinde hüküm kuruldu. Görevi kötüye kullanma suçu yönünden ise karar verilmesine yer olmadığına karar verildi.

İSTİNAFTA ONANDI

Doktor ve ailenin itirazları üzerine dosya, Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen 2. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek verilen cezanın kesin olarak onanmasına hükmetti. 3. Ceza Dairesi de göreve kötüye kullanma yönünden cezalandırılmasını isteyen ailenin başvurusunu reddetti. Anne Nimet Yüksel, "Yüzünü bile göremeden toprağa verdiğim bebeğimin hakkını aramak için adalet önünde her şeyi denedim ama olmadı. Yine kaybeden biz olduk. İnşallah başka anne-babaların ihmaller yüzünden canı yanmaz. Bir canın bedeli 85 bin lira" diyerek isyan etti.