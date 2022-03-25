Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne için flaş karar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Şubat 2019 tarihinde tutuklanan anne verdiği ifadeyle adeta kan dondurmuştu. Anne Ezgi Karaçalı ifadesinde çocuğu E.M.K.'ya bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla şırıngayı çocuğunun çeşitli yerlerine batırdığını söylemişti. O davada karar açıklandı.
Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Korucu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağladı. Duruşmada bebeğin babası Eray K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları da hazır bulundu. Görülen son duruşmada mahkeme başkanı tarafların boşandığını ve sanığın soyadının Karaçalı olarak değiştiğini söyledi. Müşteki avukatı sanığın olayın hemen ardından polis merkezine gidip verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı ise "Alınan 3 raporda da atılı suça ilişkin maddi bulgu belirtilmemiştir. Atılı suç ile illiyet bağı kurulmamıştır" diyerek müvekkilinin beraatını ve tahliyesini talep etti.
"ÇOCUĞUM PARAMPARÇAYDI"
Sanık avukatının savunma yaptığı sırada duruşmada gerginlik yaşandı. Baba Eray Korucu sanık avukatına yönelik "Senin çocuğun var mı? Benim çocuğum paramparçaydı. Sol elini kullanamıyor" diyerek bağırdı.
"SUÇU İŞLEMEDİM"
Sanık anne Ezgi Karaçalı ise savunmasında "İşlemediğim bir suçtan dolayı 3 yıldır tutukluyum" diyerek beraatını talep etti.
20 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirmek yoluyla öldürmeye kalkıştığı gerekçesiyle 20 hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ezgi Karaçalı 'nın cezasına herhangi bir indirim uygulanmadı.