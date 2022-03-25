Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne için flaş karar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Şubat 2019 tarihinde tutuklanan anne verdiği ifadeyle adeta kan dondurmuştu. Anne Ezgi Karaçalı ifadesinde çocuğu E.M.K.'ya bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla şırıngayı çocuğunun çeşitli yerlerine batırdığını söylemişti. O davada karar açıklandı.

Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Korucu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağladı. Duruşmada bebeğin babası Eray K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları da hazır bulundu. Görülen son duruşmada mahkeme başkanı tarafların boşandığını ve sanığın soyadının Karaçalı olarak değiştiğini söyledi. Müşteki avukatı sanığın olayın hemen ardından polis merkezine gidip verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.