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Giriş Tarihi: 29.9.2024 10:39 Son Güncelleme: 29.9.2024 10:43

Bebeğiyle kaldırımda yürüyen anne TIR'ın altında kaldı

Bursa’da 1 yaşındaki bebeği ile kaldırımda yürüyen anne Yıldız Polat, anayola çıkan bir TIR'ın dorsesinin altında kaldı. Son anda kurtulan bebeği, çevredekiler olay yerinden uzaklaştırırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bebeğiyle kaldırımda yürüyen anne TIR’ın altında kaldı

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesinde yaşayan Yıldız Polat, Ankara Yolu Caddesi üzerinde 1 yaşındaki bebeği ile kaldırımda yürüyerek evine gidiyordu. O sırada ara caddeden anayola çıkmak isteyen Muzaffer U'nun kullandığı TIR'ın dorsesi, kaldırımda yürüyen Yıldız Polat'a çarparak ezdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen bebek arabasında ağlamaya başlayan çocuğu kucağına alarak kaza yerinden uzaklaştırdı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ağır yaralı olduğu belirlenen anne Yıldız Polat, hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza haberini alarak olay yerine gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz anne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Muzaffer U. gözaltına alınırken, Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bebeğiyle kaldırımda yürüyen anne TIR'ın altında kaldı
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