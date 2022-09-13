Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kimler?

2018 yılında vizyona giren Bebek Geliyorum Demez filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. İzleyenleri kahkahaya boğan filmin başrollerinde Başak Parlak, Ali İl, Cezmi Baskın gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmi daha önceden izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler ise ''Bebek Geliyorum Demez konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir, nerede çekildi? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, efsane yapım hakkında merak edilen bilgiler...
Kocası Alper ile mutlu bir hayatı olan Beste'nin en büyük hayali yazar olmaktır. Hayallerinin peşinden koşmaya karar veren genç kadın kurumsal hayattan kurtularak ilk adımı atar. Tam da bu sırada beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır.
Hamile olduğunu öğrenen Beste'nin hayatı tamamen değişir. Bu güzel sürpriz sadece onun ve kocası Alper'in hayatını değiştirmekle kalmaz, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının hayatını da derinden etkiler. Mide bulantıları, uyku basmaları ve birbirinden komik olaylar eşliğinde bir hamilelik geçiren Beste, bebeği ile birlikte hayallerine de kavuşabilecek mi?