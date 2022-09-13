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Giriş Tarihi: 13.9.2022 14:54

Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kimler?

Komedi türündeki Bebek Geliyorum Demez filmi, beyazperdenin ardından bu gece Kanal D ekranlarında film severlerle buluşacak. Senaryosunu ve yönetmenliğini Hakan Cigaoğlu'nun üstlendiği film, hayallerinin peşinden koşan genç bir kadının hamile olduğunu öğrenmesiyle birlikte değişen hayatını ekranlara taşıyor. Bu noktada Bebek Geliyorum Demez filminin konusu ve oyuncuları filmi ilk kez izleyecek olan seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kimler?

Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kimler?

2018 yılında vizyona giren Bebek Geliyorum Demez filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. İzleyenleri kahkahaya boğan filmin başrollerinde Başak Parlak, Ali İl, Cezmi Baskın gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmi daha önceden izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler ise ''Bebek Geliyorum Demez konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir, nerede çekildi? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, efsane yapım hakkında merak edilen bilgiler...

BEBEK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kocası Alper ile mutlu bir hayatı olan Beste'nin en büyük hayali yazar olmaktır. Hayallerinin peşinden koşmaya karar veren genç kadın kurumsal hayattan kurtularak ilk adımı atar. Tam da bu sırada beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır.

Hamile olduğunu öğrenen Beste'nin hayatı tamamen değişir. Bu güzel sürpriz sadece onun ve kocası Alper'in hayatını değiştirmekle kalmaz, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının hayatını da derinden etkiler. Mide bulantıları, uyku basmaları ve birbirinden komik olaylar eşliğinde bir hamilelik geçiren Beste, bebeği ile birlikte hayallerine de kavuşabilecek mi?

BEBEK GELİYORUM DEMEZ OYUNCULARI

Bebek Geliyorum Demez filminin oyuncu kadrosunda Başak Parlak, Ali İl, Cezmi Baskın, Seray Gözler, Sema Atalay, Mehmet Ali Kaptanlar, Feride Çetin, Melih Selçuk ve Serkan Acay gibi isimler yer alıyor.

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Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kimler?
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