Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kimler?

Hamile olduğunu öğrenen Beste'nin hayatı tamamen değişir. Bu güzel sürpriz sadece onun ve kocası Alper'in hayatını değiştirmekle kalmaz, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının hayatını da derinden etkiler. Mide bulantıları, uyku basmaları ve birbirinden komik olaylar eşliğinde bir hamilelik geçiren Beste, bebeği ile birlikte hayallerine de kavuşabilecek mi?