Bebek kıyafetleri kaç derecede ütülenir, yeni doğan bebek sıvı ortamından doğar ve daha sonra doğal sayılan bir kuruluk ve soyulma meydana gelir. Bu bebek cildi için ani bir değişikliktir. Bu yüzden bebeklerin ciltleri çok hassas oldukları için kıyafetleri özenle yıkama yapılmalı ve kurutmadan sonra ütülenmelidir. Yeni doğan bebek kıyafetleri bir süre yetişkinlerin çamaşırlarından ayrı yıkanan kıyafetler kumaş özelliklerine göre ütülenmelidir. Sizler için bebek kıyafetleri kaç derecede ütülenir? Yeni doğan bebek kıyafetleri nasıl, kaç derecede, hangi ayarda ütülenir? Sorularını araştırdık.

Bebek Kıyafetleri Kaç Derecede Ütülenir?

Bebek kıyafetleri özel deterjanla yıkanmalı, ancak ilk iki yıl çok daha önemlidir. Sonrası karma geçiş dönemidir. Bebek kıyafetleri önemle yıkandıktan sonra ütüleme işlemine geçilmelidir. Ütüleme işleminden önce kıyafetin üzerindeki etikete bakarak ütüleme yapılmalıdır. Kumaşın cinsine ve türüne göre ısısı ayarlanmalıdır. Bazen kırışıkları gidermek için boyası çıkmayan nemli temiz bir bezle ütü yapılmaktadır. Eğer nemli bir bezle ütü yaptıysanız ütülenen kıyafetin nemliliği ortadan kalktıktan sonra katlanmalıdır. Aksi takdirde bakteriler üreyebilir. Kıyafetlere fazla ısı uygulandığında kumaş yanar, ütüye yapışır, böylece kıyafet kullanılamaz hele gelir. Düşük ısı uygulandığında ise net görüntü elde edilmez.

Yeni Doğan Bebek Kıyafetleri Nasıl, Kaç Derecede, Hangi Ayarda Ütülenir?

Yeni doğan bebek kıyafetleri öncelikle yetişkinlerin kıyafetlerinden ayrı yıkanmalı ve özel bebek deterjanları kullanılmalıdır. Yeni doğan bebeklerin çamaşırları ilk 6 aya kadar dikiş yerleri içten ve dıştan ütülenmelidir. Bebek kıyafetlerinin etiketleri bebeğin cildine zarar vermesin diye kesilmelidir.

Yeni doğan bebek kıyafetlerinin hijyenik olması için doğru yıkama ve ütüleme işlemi yapılmalıdır. İyi bir ütüleme yapabilmek için kıyafetin kumaş özelliklerini bilmek gerekmektedir. Kumaşların elde edildikleri liflere göre ütüleme ısısı ayarlanmaktadır. Yıkanan kıyafetlerin kumaşı kuruduğunda dokuları sertleşir ve kırışırlar. Ütüler, bu sertleşen dokuları eski haline getirmek için ütü aracılığıyla ısı ve basınç kullanılır. Böylece kırışıklıklarda ortadan kalkmış olarak biçimlenirler. Genellikle bebek kıyafetleri, hassas ciltleri için pamuklu olarak tercih edilmektedir. Pamuklu kıyafetler düz yüzünden ütülenmeli ve koyu renkliler ise parlamaması için ters düz ederek ütülenmelidir. Eğer pamuklu kıyafetler nemli durumda ise 220 dereceye kadar ütülenebilir. Liflerin şişmesinden dolayı ütüleme gerekli olmaktadır. Sentetik – pamuk karışımında ise daha düşük ütüleme ısısı uygulanmaktadır.