Bebek Kıyafetleri Kaç Derecede Yıkanır? Yeni Doğan Bebek Kıyafetleri Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Bebek kıyafetleri kaç derecede yıkanır sorusu hassasiyetle takip edilmesi gereken bir konudur. Bebek kıyafetleri hangi programda yıkanır sorusunun cevabı için kıyafet etiketlerini inceleyebilirsiniz. Bebek kıyafetleri makinede nasıl yıkanır sorusuna cevap aranırken bebeğin cildinin yetişkinlere nazaran daha hassas olduğu düşünülmelidir. Yeni doğan bebek çamaşırları hangi programda yıkanmalı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bebek Kıyafetleri Kaç Derecede Yıkanır?



Bebek kıyafetlerinin kaç derecede yıkanması gerektiğine cevap aranırken öncelikle ilgili kıyafetin etiketi incelenmelidir. Bebek kıyafetlerinin iç kısmında yıkama derecesi ve yıkama programı ile ilgili gerekli bilgiler yer alır. Bir kısım bebek kıyafetlerinde "sadece elde yıkama için uygundur" ibaresi yazar. Bu kıyafetlerin çamaşır makinesinde yıkanması uygun değildir.

Çamaşır makinesinde yıkanması uygun olan bebek kıyafetlerinin hangi programda ve hangi sıcaklık derecesinde yıkanması gerektiği, üretici firma tarafından belirlenmiştir. Bu kapsamda renkli ve hassas bebek kıyafetleri için 30 derece yıkama sıcaklığı daha uygundur. Beyaz renkli bebek kıyafetleri için ise genellikle 40 derece yıkama sıcaklığı tavsiye edilir.

Bebek Kıyafetleri Makinede Nasıl Yıkanır?



Bebeklerin cildi son derece hassas olduğundan, çamaşırlarının yıkanmasında da gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir. Bu kapsamda dikkat edilecek en önemli husus, bebek kıyafetlerinin diğer çamaşırlarla birlikte yıkanmamasıdır. Bebek kıyafetleri için hususi olarak çamaşır makinesi çalıştırılmalıdır.

Bebek kıyafetlerinin yıkanmasında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da kullanılan deterjan cinsidir. Bebek kıyafetleri için kullanılacak deterjanın hipo alerjenik olması gerekir. Bu sayede bebeğin cildinde kızarıklık ya da alerji olmasının da önüne geçilebilir.

Bebek kıyafetinin yıkanmasında, "sıcaklık ne kadar yüksekse çamaşırlar da o kadar temiz olur" anlayışı doğru değildir. Yüksek sıcaklık, çamaşırların şeklini bozacağı gibi kullanım ömrünü de kısaltacaktır. Gerekli kriterler sağlanarak bebek kıyafetlerini uzun süre kullanabilirsiniz.