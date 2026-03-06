Haberler Yaşam Haberleri Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine kayyum atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" soruşturması kapsamında 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ve fuhuş trafiğinin merkezi Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yıldırım'ın evinde kumar partileri düzenlediği, otele gelen işadamlarını, holding patronları ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı, kurulan özel sistemle bu kişileri cep telefonundan izlediği ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın hakkında mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Yıldırım'ın, Bebek Otel'in de olduğu mal varlıklarına "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında el konulmuştu.

KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım'ın ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 adet şirkete ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

