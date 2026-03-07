Bebek Otel sahibinin 6 şirketine kayyum atandı

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ve fuhuş trafiğinin merkezi Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım'ın ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 şirkete ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.
Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.