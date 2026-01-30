Bebek Otel’in sahibinin kumar partileri ifşa oldu: Çalışanı her şeyi anlatı

ÇALIŞANI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Bebek Otel'e baskın yapıldığı gün Muzaffer Yıldırım'ın evinden deliller yok etmek adına temizlik yapıldığını itiraf eden Çobanoğlu, "Ben hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım. Aramadan önce göstermiş olduğunuz kamera görüntüsündeki poker masasını aşağı indirdiğimi kabul ediyorum. Bu masada Muzaffer Yıldırım ve 10 arkadaşı poker oynardı. Ben delil karartmak için bu masayı aşağı indirmedim. Arama esnasında poker masasının yerini söylememe nedenim korktuğum içindi, bana verilen görev neticesinde ben bu eylemi gerçekleştirdim." dedi.

GÜNDE 7 SAATLİK KUMAR MESAİSİ

Muzaffer Yıldırım ve kumar arkadaşlarına oyun esnasında içki, yiyecek ve çay servisi yaptığını bezen bahşiş aldığını söyleyen çalışan, haftada 2 ile 4 gün arasında oyun oynandığını söyledi. Oyun sıklıkların mevsimlere göre değiştiğine dikkat çeken Çobanoğlu, "Yaz mevsiminde ise kışa göre daha az sayıda oyun oynanırdı. Oyun bazen 4 saat bazen de 7 saat sürerdi. Oyun esnasında herkesin önünde poker çipleri olur, kağıtlar dağıtılır ellerine göre oyuna girerlerdi. Bazen oyuna girilmez bazen de "rest" kelimesi söylenirdi, o esnada "blöf" kelimesi sıklıkla kullanılırdı. Kendi aralarında alacak verecek rakamlarını deftere yazarlardı." dedi.

KUMAR ARKADAŞLARININ LİSTESİ

Kumar düzenini bir bir anlatan çalışan, arama esnasında kumar defterini aşağı indirme sebebi olarak patronu Muzaffer Yıldırım'dan korkması olduğunu söyledi. Yıldırım gözaltına alındığında arkadaşlarının hem maç izlemek hem de maçtan sonra poker oynamak için toplandığı söyledi. Çobanoğlu'na Kamil Akyıldız (Transmetro Gümrük Müşavirliği), Daryo Kebudi (Escar Turizm), Ferit Baltacıoğlu (House Cafe), Selim Anter(İş Adamı), İslam Ekşi (İş Adamı), Tuğrul Gültekin (Otel Sahibi) ve Ömer Bayraktar'ın (Rusya'da tekstil işleriyle uğraşır) kim olduklarını sordu. Çobanoğlu, "Bu kişiler Muzaffer Yıldırım'ın davetlisi olarak evindeydi, poker oynayacaklardı. Bu kişiler Muzaffer Yıldırımın evine haftada 2-3 kez gelip poker oynardı." cevabını verdi.